كلوب يؤكد جاهزية فيرمينو قبل بداية مباراة ليفربول أمام بايرن ميونخ

كتب- محمد معتز صلاح الدين:

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن غيابات اللاعبين عن التدريبات وحدوث ذلك أكثر من مرة، قبل إنطلاق مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ والتي ستجمع بينهما على ملعب "أنفيلد" ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وأكد كلوب جاهزية روبيرتو فيرمينو للمشاركة مع الفريق أمام الفريق البافاري وتعافيه من

المرض.

وقال كلوب في تصريحات قبل بداية المباراة لقناة "BT Sport": تلك المرة الثالثة على التوالي يحدث ذلك الأمر، ويمرض أحد عن التدريبات، الأولى كانت ميلنر قبل مباراة ويستهام في الدوري، ثم فينالدوم قبل بورنموثـ الآن فيرمينو".

وأضاف " ربما دائمًا يجب

أن يغيب أحد عن الحصة الأخيرة من التدريبات الأمر نفسه لا يمكنك التأكد منه، الأمور بالأمس كانت إيجابية، فيرمينو أخبرني أنه جيد بالأمس لكنه لم يكن كذلك، لكن اليوم هو بخير، هيا للنطلق، أما لوفرين فإمكانية لعبه مباراة اليوم كانت ضعيفة، وربما أمام مانشستر يونايتد لن يلحق المباراة".

وتابع " من الواضح الليلة أن فابينيو وماتيب في الدفاع، حاولنا فعل كل شئ ونأمل أن يكونوا جاهزين".