الإسماعيلي يكشف سبب غياب المحمدي عن مباراة شباب قسنطينة

باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي كتبت- نورهان فضل: يغيب باهر المحمدى مدافع الإسماعيلى الدولى عن مواجهة شباب قسنطينة الجزائرى المقرر لها السبت المقبل، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا بدعوى الإيقاف. المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا بدعوى الإيقاف. وحصل المحمدى على انذار الثانى فى لقاء الأفريقى التونسى ومن قبله أمام مازميبى الكونغولى ليغيب عن المباراة المقبلة حسب لائحة الكاف. يذكر أن الكاف قد قرر إعادة الفريق لمنافسات البطولة القارية بعد ثبوت حسن موقفه.

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