تعرف على تشكيل ليون لمواجهة برشلونة بدوري الأبطال

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أعلن المدير الفني لفريق ليون الفرنسي عن التشكيل الذي يخوض به لقاء اليوم أمام برشلونة الإسباني بعد قليل في الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وجاء تشكيل ليون كالتالي:
لوبيس، ديبويس، مارسيلو، ديناير، ميندي، ندومبيلي، أوار، تيرير، ديباي، تراوري، ديمبلي.
يذكر أن برشلونة تأهل لدور الـ16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة
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