ليفاندوفيسكي يقود هجوم بايرن ميونخ أمام ليفربول بدوري الأبطال

كتب : أحمد البادي

أعلن الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني، تشكيل فريقه للمواجهة المرتقبة أمام ليفربول الإنجليزي في تمام العاشرة مساءً، في إطار

ذهاب دور الــ16 بدوري أبطال أوروبا.

ويغيب عن بايرن ميونيخ كل من آريين روبن، توليسو، بواتينج، ليون جوريتسكا،

وتوماس مولر.

وجاء التشكيل على النحو التالي :

حراسة المرمي : نوير

الدفاع: جوشوا كيميتش، زولا، ماتس هوميلس، ديفيد ألابا.

الوسط: خافي مارتينيز ، تياجو ألكناتارا، جيمس رودريجيز.

الهجوم: سيرجي جنابري، روبرت ليفاندوفسكي، كينجيسلي كومان.