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كتبت- نورهان فضل:
المران شهد عودة محمود متولى مدافع الفريق بعد غيابه عن مران أمس بسبب وفاة احد اقاربه.
تطرق المران لتدريبات على التسليم والتسلم فى المساحات الضيفة وسرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية مع التحرك ككتلة واحدة.
وحرص المدير الفنى على تخصيص تدريبات على كيفية التعامل تحت ضغط المنافس قبل أن يختتم بتقسيمة حماسية بين كافة اللاعبين.
واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى الاستعداد لملاقاة شباب قسنطينة السبت المقبل على ستاد برج العرب بالأسكندرية ، فى إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورىأبطال أفريقيا.
المران شهد عودة محمود متولى مدافع الفريق بعد غيابه عن مران أمس بسبب وفاة احد اقاربه.
تطرق المران لتدريبات على التسليم والتسلم فى المساحات الضيفة وسرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية مع التحرك ككتلة واحدة.
وحرص المدير الفنى على تخصيص تدريبات على كيفية التعامل تحت ضغط المنافس قبل أن يختتم بتقسيمة حماسية بين كافة اللاعبين.
كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يواصل استعداداه لمواجهة شباب قسطنطينة بدوري أبطال أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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