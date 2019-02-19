رياضة | اف سى مصر يعسكر استعدادا لمواجهة سيراميكا غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اف سى مصر يعسكر استعدادا لمواجهة سيراميكا غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى أف سى مصر مرانه غدآ فى الثانية عشر ظهر بالمركز الأوليمبى تحت قيادة المدير الفنى " محمد صلاح" ضمن إستعداداته للقاء فريق سيراميكا كيلوباترا الخميس المقبل ٢١ فبراير بالجوله الناسعة عشر من منافسات دورى القسم الثانى للمجموعه الثانيه .

ويدخل الفريق أيضا معسكر غد بعد إنتهاء المران بالمركز الأوليمبى .

يذكر ان نادى مصر قد فاز على فريق دمياط فى لقائهما بالجولة الماضيه من دورى القسم الثانى بهدفين دون رد ،أحرزهما ثنائى الفريق "مصطفى سلطان" و"محمد العديسى".

وفاز أف سي مصر على فريق الدرب الأحمر بأربعة أهداف دون رد في المباراه الوديه التي أقيمت بينهما السبت الماضى ضمن الإستعداد لمواجهة سيراميكا كليوباترا بالجوله التاسعة عشر من منافسات دوري القسم الثاني ،وقد أحرز الأهداف لنادى مصر اللاعب "يلس أفلز " هدفين ، و"مؤمن محسن" و"علاء عطا".

الجدير بالذكر ان نادى مصر يحتل المركز الرابع برصيد ٣٤ نقطه بينما يحتل سيراميكا كيلوباترا المركز الأول برصيد ٣٧ نقطه .