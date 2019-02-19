رياضة | الإسماعيلي يواصل استعداداته لمواجهة شباب قسنطينة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يواصل استعداداته لمواجهة شباب قسنطينة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى الاستعداد لملاقاة شباب قسنطينة السبت المقبل على ستاد برج العرب بالأسكندرية ، فى إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

المران شهد عودة محمود متولى مدافع الفريق بعد غيابه عن مران أمس بسبب وفاة احد اقاربه.

تطرق المران لتدريبات على التسليم والتسلم فى المساحات الضيفة وسرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية مع التحرك ككتلة واحدة.

وحرص المدير الفنى على تخصيص تدريبات على كيفية التعامل تحت ضغط المنافس قبل أن يختتم بتقسيمة حماسية بين كافة اللاعبين.