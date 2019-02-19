رياضة | الحمام يختتم استعدادته لموقعة كفر الشيخ بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحمام يختتم استعدادته لموقعة كفر الشيخ بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يختتم نادي الحمام استعدادتة لمواجهة فريق كفر الشيخ، تحت قيادة مصطفي عبده، المدير الفني، في الثانية عشر ظهر من ظهر الأربعاء، قبل المباراة التي تقام الخميس المقبل في اطار مباريات الجولة التاسعة عشر للمجموعة الثالثة لدوري الدرجة الثانية.

وادي الحمام تدريبخ الرئيسي علي ملعبه واشتمل علي بعض الجمل التكتيكية التي يسعي الجهاز الفني لتطبيقها في اللقاء لحصد الثلاث نقاط وتدرب لاعبي الفريق علي اداء الكرات الثابتة وضربات الجزاء. ويخوض الفريق المطروحي تدريبا خفيفا وبعدها يعلن المدير الفني، قائمة الفريق المسافرة لكفر الشيخ للمبيت باحد الفنادق ليلة المباراة. يذكر ان فريق الحمام يحتل المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة وهو نفس رصيد كفر الشيخ الذي يحتل المركز العاشر بفارق الاهداف. وكانت مباراة الدور الاول قد انتهت بفوز كفر الشيخ بهدف نظيف.

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