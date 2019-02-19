رياضة | تشكيل ليون أمام برشلونة بدوري أبطال أوروبا

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أعلن برونو جينيسيو المدير الفني لنادي أولمبيك ليون الفرنسي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي برشلونة الإسباني، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا. وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- لوبيز - دوبويس ، مارسيلو ، دينايير ، ميندي - ندومبيلي ، عوار ، تيرير - تراوري ، ديباي ، ديمبلي. ويأتي التشكيل الأساسي لبرشلونة كالتالي :- حراسة المرمى : تير شتيجن. خط الدفاع : سيميدو - بيكيه - لانجليت - جوردي ألبا. خط الوسط : بوسكيتس - راكتيتش - سيرجو روبرتو خط الهجوم : ليونيل ميسي - لويس سواريز- ديمبلي

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