كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل ليفربول الرسمي أمام بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي ليفربول الإنجليزي المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح، ضد منافسه فريق بايرن ميونيخ الألماني بعد قليل في الساعة العاشرة مساءً على ملعب الانفيلد، ضمن منافسات ذهاب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا. ويأتي التشكيل الأساسي لنادي ليفربول كالتالي :- حراسة المرمى : أليسون. خط الدفاع : ارنولد - ماتيب - فابينهو - روبرتسون. خط الوسط : هندرسون - فينالدوم - كيتا. خط الهجوم : محمد صلاح - ماني - فيرمينهو. وكان ليفربول قد حل وصيفاً لبطوبة دوري أبطال أوروبا الماضي، بعد أن نجح الفريق في بلوغ المباراة النهائية قبل الخسارة أمام ريال مدريد في كييف، وهي البطولة التي يمتلك النادي الإنجليزي لقبها في خمس مناسبات سابقة، وهو أكثر نادي إنجليزي على مستوى التتويج القاري.

كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | تشكيل ليفربول الرسمي أمام بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.