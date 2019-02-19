رياضة | برشلونة يجهز عرضا لضم صفقتين من البرازيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يجهز عرضا لضم صفقتين من البرازيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وذكر موقع البرنابيو أن برشلونة يجهز 20 مليون يورو لإغلاق تعاقده مع جوهرتي بالميراس البرازيلي فيتاو ولوان كانديدو.
وأوضح الموقع أن فيتاو يلعب في مركز قلب الدفاع ويبلغ من العمر (19 عامًا) ، أما لوان كانديدو فيلعب في مركز الظهير الأيسر ويبلغ من العمر (18 عامًا).
ووفقًا لأخر التقارير ، فإن التفاوض يتوسطه ممثل برشلونة في أمريكا الجنوبية أندريه كوري الذي يتمتع بصداقة قوية مع المدير الرياضي في بالميراس ألكسندر ماتوس ، وسيقوم الفريق الكتالوني بإعداد حوالي 20 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعبين الذين لم يسبق لهم الظهور مع الفريق الأول لبالميراس.كما أن هناك أحد مسؤولي النادي البرازيلي في أوروبا منذ نهاية الاسبوع الماضي لوضع اللمسات الاخيرة على تفاصيل نقل كلا اللاعبين.
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