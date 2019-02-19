اونلاين | مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر يلا شوت الأسطورة BeIN Sport كورة لايف كورة ستار أون لاين بدون تقطيع

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يحل نادي بايرن ميونيخ الألماني ضيفاً على نادي ليفربول الإنجليزي في واحدة من قمم مباريات دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا، ليفربول الذي تواجد بالمجموعة الثالثة واستطاع الصعود منها في الترتيب الثاني خلف باريس سان جيرمان لتوقعه القرعة أمام بايرن ميونيخ والذي استطاع حسم المجموعة الخامسة وتصدرها وصعد على رأسها، ويجهز نادي ليفربول قوته الضاربة لحصد الفوز في تلك المباراة خاصة وأنها على ملعبه لتفادي المفاجآت والصعوبات التي قد يلاقيها خلال مباراة الإياب بألمانيا، كذلك محاولة تفادي قوة بايرن ميونيخ الذي لم يتلق أي خسارة خلال مباريات المجموعات.

تاريخ لقاءات الفريقين السابقة:

تقابل الفريقين خلال البطولات الأوروبية في 5 لقاءات كانت 2 منهم ببطولة كأس الكؤوس الأوروبية، ومبارتين قبل هذه المباراة ببطولة دوري أبطال أوروبا، ومباراة واحدة خلال بكأس السوبر الأوروبي، وكانت آخر لقاءات الفريقين بكأس أودي خلال العام قبل الماضي، وكانت الغلبة في لقاءات الفريقين لنادي ليفربول بتحقيق الفوز في مبارتين، بينما حقق نادي بايرن ميونيخ الفوز في مباراة واحدة، وانتهت 3 مباريات بين الفريقين بالتعادل.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام المباراة على ملعب آنفيلد بمدينة ليفربول الإنجليزية، وتبث في تمام الساعة الـ11.00 مساءً بتوقيت السعودية، الساعة الـ10.00 مساءً بتوقيت مصر (الساعة الـ8.00 بتوقيت جرينتش)، وتنقل عبر قناة beIN SPORTS HD 2، والتي تبث باللغة العربية وقناة beIN SPORTS HD 1 TR والتي تبث باللغة التركية،بالإضافة إلى القنوات الأجنبية الأخرى.