اونلاين | كورة اون لاين (تي في ) بث مباشر مباراة ليفربول وبايرن ميونخ يلا شوت .. كورة لايف .. كورة ستار .. اون لاين

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كورة اون لاين (تي في ) بث مباشر مباراة ليفربول وبايرن ميونخ يلا شوت .. كورة لايف .. كورة ستار .. اون لاين يحل فريق بايرن ميونخ الألمانى ضيفًا على ليفربول الإنجليزى، مساء اليوم بملعب "أنفيلد" فى ذهاب دور الـ 16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا. تنطلق مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 2. وحجز ليفربول مقعده فى دور الـ16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا، بعدما حل ثانيًا فى جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، خلف باريس سان جيرمان الفرنسى صاحب الصدارة بفارق نقطتين، بينما تصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة على حساب أياكس أمستردام الهولندى الذى جاء فى المركز الثاني. كورة اون لاين (تي في ) بث مباشر مباراة ليفربول وبايرن ميونخ يلا شوت .. كورة لايف .. كورة ستار .. اون لاين

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