اونلاين | يلا شوت كورة لايف | مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر |اون لاين مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر

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تعد مباراة ليفربول ضد البايرن ميونيخ من المواجهات ذات العيار الثقيل في بطولة دوري أبطال أوروبا، وتكون المباراة ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي من البطولة الأكبر والأهم للأندية على مستوى القارة العجوز، على ملعب أنفيلد معقل الريدز

ليفربول ضد البايرن

قبل مباراة ليفربول ضد البايرن ميونيخ المنتظرة على احر من الجمر ، يدخل فريق ليفربول، الذي يلعب في صفوفه اللاعب المصري الدولي محمد صلاح، مواجهة فريق بايرن ميونيخ من أجل تحقيق الفوز الذي يسهل عليه مهمة الإياب على ملعب أليانز أرينا معقل العملاق البافاري، ويسعى لاعبي ليفربول في استغلال عاملي الأرض والجمهور في ظل كون المباراة ستلعب على ملعب الأنفيلد الذي يزوره البايرن منشن للمرة الأولى .

علي الرواق الآخر قبل مباراة ليفربول اليوم تأمل الكتيبة في الخروج من قمة أنفيلد بنتيجة إيجابية تسهل عليهم مهمة الإياب، ومن المتوقع أن تشهد المباراة الكثير من الندية والإثارة بين الفريقين.

يذكر أن ليفربول تمكن بلوغ الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما حل في المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، بينما تمكن فريق بايرن ميونيخ من بلوغ نفس الدور بعد تمكن من اعتلاء صدارة المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة.

أما عن المستوى المحلي يحتل فريق ليفربول، بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة وهو نفس رصيد متصدر جدول ترتيب البريميرليج، فريق مانشستر سيتي، ولكن مع وجود مباراة أقل لفريق ليفربول ضد فريق مانشستر يونايتد.

في المقابل نجد فريق بايرن ميونيخ يقدم أداًء مخيبًا للآمال على مستوى الدوري الألماني هذا الموسم حيث يحتل المركز الثاني برصيد 48 نقطة وبفارق نقطتين عن فريق بروسيا دورتموند الذي لعب مباراة أقل من العملاق البافاري.

تاريخ مواجهات محمد صلاح ضد أندية ألمانيا

في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم تذهب أنظار الجميع نحو ملعب الانفيلد ، الذي يستقبل قمة كروية من طراز رفيع، باين ليفربول و البايرن ميونخ ، ضمن مباريات ذهاب دور 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتحظى المباراة باهتمام عربي ومصري كبير، نظرا لوجود اليوم ومشاركة، النجم الدولي المصري محمد صلاح ، الذي يملك سجلا جيدا امام الانديه الالمانيه، حيث خاض ضد الأندية الألمانية 6 مباريات حتى هذه اللحظة كانت أمام شالكه وبايرن ليفركوزن وهوفنهايم، وبايرن ميونخ، حقق خلالها ثلاثة انتصارات، وتعادل في مباراتين، بينما طلقي هزيمة وحده، سجل صلاح هدفين بينما صنع هدف واحد ووحيد فقط لا غير .

اول مباريات محمد صلاح ، ضد الانديه الالمانيه كانت امام شالكه، حينها كان صلاح ضمن صفوف فريق بازل السويسري ، في بطولة دوري ابطال اوروبا، حيث لم يفلح صلاح في صناعة او تسجيل أية أهداف .

وفي مباراة محمد صلاح الثانيه، امام الانديه الالمانيه، كانت في دوري الأبطال، ضد فريق باير ليفركوزن ، حيث ساهم صلاح فيها بتسجيل هدف وصنع هدف آخر.

تجدد اللقاء بين محمد صلاح والأندية الألمانية مره أخرى، بعد انضمامه لصفوف فريق ليفربول الإنجليزي، ضد هوفنهايم الألماني في تصفيات دوري ابطال اوروبا لكرة القدم موسم 2017 2018، حيث دون ، وسجل وشارك صلاح ، بتسجيله هدفا، في رباعية الذهاب والاياب .

سوف تكون مباراة محمد صلاح ضد بايرن ميونخ ، هي الأولى بصفة رسميه ، حيث سبق وتقابل الفرعون المصري ضد العملاق البافاري ، في بطولة كأس اودي الودية التي أقيمت على ملعب اليانز ارينا ، والتي حسمها ليفربول في نهايه المطاف لصالحه بثلاثية نظيفة ، وقع صلاح وسجل هدفا .