شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة الأبطال.. ليفاندوفسكي سفاح البافاري الذي قدمه كلوب للعالم والان مع التفاصيل

الخليج 365- تقام بعد أقل من ساعة موقعة بايرن ميونخ وليفربول والتي تستضيفها قلعة أنفيلد لحساب مباريات ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الوقت الذي تسلط فيه الأضواء على البولندي روبيرت ليفاندوفسكي سفاح البافاري الذي يرغب في تمزيق شباك أليسون بيكر.

وفي التقرير التالي نأخذكم في جولة سريعة لتوضيح أبرز النقاط التي يتوفر عليها البولندي والتي ستمكنه من تسهيل مهمه فريقه في الوصول للدور ربع النهائي من كأس الأذنين.

الشراكة الناجحة والثمينة

ويعتبر ليفاندوفسكي واحد من أفضل المهاجمين في العالم ونجح خلال السنوات السبعة الأخيرة في فرض إسمه بقوة على الساحة الاوروبية لكن رصيده من البطولات ينقص الأميرة الأوروبية ذات الأذنين الأمر الذي ينوي أن يغيره والبداية ستكون مباراة ليفربول.

ولن تكون مهمة ليفا سهلة على الأطلاق خاصةً أنه سيعود لمواجه رجل له فضل كبير عليه في المستوى الذي وصل له حيث قاد كلوب ليفاندوفسكي من قبل مع بروسيا دورتموند حيث عاش المدرب واللاعب فترة لن تمحى من ذاكرة الجراد الأصفر وحققا الكثير من الإنجازات على المستوى المحلي.

وفي العام 2010 قررت إدراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بروسيا دورتموند الألماني التعاقد مع مهاجم يافع يدعى ليفاندوفسكي يلعب في ليخ بوزنان وفي موسمه الأول لم ينجح سوى في تسجيل ثمانية أهداف فقط قبل أن يتم الإعتماد عليه بصورة أكبر في الموسم التالي.

ونجح ليفا في إستثمار غياب لوكاس باريوس مهاجم أسود الفيسيتفال وقتها ونجح في تسجيل إثنين وعشرين هدفاً ساهم بهم في تحقيق الفريق للثنائية المحلية في الدوري الألماني وكأس المانيا كما أنه نجح في تسجيل هدفين في نهائي الكأس أمام فرايبورغ في فوز فريقه برباعيه.

ولعب ليفا تحت الفيادة الفنية لكلوب حتى العام 2014 ليقرر بعدها الرحيل إلى قلعة البافاري على الرغم من أنه لعب دور كبير في الموسم الذي سبق رحيله وقاد فريقه للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكنه خسر بهدف مقابل هدفين أمام فريقه المستقبلي.

معاناه على المستوى المحلي والتوهج أوروبياً

وفي الموسم الجاري يعاني ليفاندوفسكي محلياً حيث سجل ثلاثة عشر هدفاً في 21 مباراة خاضها حتى الآن لكن الأمور في دوري أبطال أوروبا تختلف كثيراً حيث أحرز ثمانية أهداف في ستة مباريات فقط يتصدر بهم قائمة هدافي البطولة.

ومن الأسباب التي قادت ليفاندوفسكي للظهور بهذا المستوى الهزيل في الدوري المساندة الهجومية الضعيفة التي يتلقاها بعد تدهور مستوى الألماني توماس مولر بصورة غير مقبولة مع بلوغ ريبري وروبين مرحلة إنتقالية بسبب التقدم في العمر ورغبتهم في الرحيل عن قلعة البافاري بنهاية الموسم.

التحدي الابرز لإثبات الذات

ومن المنتظر أن يخوض ليفاندوفسكي أبرز تحدياته لإثبات قدرته على أنه مهاجم كبير خاصةً وأن الفرصة هذه المرة مواتية للتسجيل في شباك ليفربول بسبب غياب الهولندي فيرجيل فان دايك الذي يغيب بسبب الإيقاف كما أن تسجيل ليفا في شباك الفريق الذي يدربه كلوب ستكون بمثابة الرد على كل المشككين ولإثبات تفوق التلميذ على مدرسه.