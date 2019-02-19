شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة بين زيدان ولامبارد على تدريب عملاق إنجلترا والان مع التفاصيل
الخليج 365- أكدت بعض التقارير الصحفية الإنجليزية على تحديد الثنائي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق وفرانك لامبارد مدرب ديربي كاونتي الحالي لخلافة الإيطالي ساري في القيادة الفنية لتشيلسي.
وكشفت "سكاي سبورت"، أن قيادات عليا في تشيلسي عقدوا اجتماعا لمناقشة مستقبل ساري، ولامبارد وزيدان البديلان المحتملان للمدرب الايطالي".
ويتعرض ساري لهجوم كبير من جماهير البلوز بعد خروج الفريق من كأس الاتحاد الإنجليزي عقب الخسارة أمام مانشستر يونايتد أمس الأثنين 2 - 0، والهزيمة الساحقة أمام مانشستر سيتي بسداسية في البريميرليج.
يحتل تشيلسي المركز السادس على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة، بالتساوي مع آرسنال صاحب المركز الخامس وبفارق نقطة لصالح اليونايتد الرابع.
وابتعد زيدان عن التدريب بعد الرحيل عن الفريق الملكي مطلع الموسم الحالي، فيما يتولى لامبارد القيادة الفنية لديربي كاونتي.
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