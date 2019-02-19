شكرا لقرائتكم خبر عن دي بروين: هدفنا تحقيق الفوز في كل مباراة والان مع التفاصيل

الخليج 365- كشف الدولي البلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، عن هدف فريقه في الموسم الحالي في تصريحاته الصحفية، قبل مواجهة شالكه الألماني مساء الغد، ضمن ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".

وقال دي بروين في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة: " هدفنا ليس الفوز بجميع البطولات، ولكن الهدف هو الفوز في كل مباراة نخوضها، مضيفاً تلقينا الخسارة في بعض المباريات بالدوري ولكن مازلنا ننافس على الـ ٤ بطولات".

واختتم دي بروين حديثه قائلاً :"كنت محظوظاً طوال مسيرتي مع الإصابات، أشعر بتحسن كبير، وأنا سعيد الآن لأني العب بشكل أفضل مما كنت عليه قبل الإصابة".

والجدير بالذكر أن مانشستر سيتي تأهل لدور الـ 16 متصدراً للمجموعة السادسة برصيد 13 نقطة، بينما تأهل شالكه للدور ذاته بعدما احتل المرز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة خلف المتصدر بورتو البرتغالي برصيد 16 نقطة.