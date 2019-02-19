شكرا لقرائتكم خبر عن فورلان: أتلتيكو مدريد سيهزم يوفنتوس والان مع التفاصيل

الخليج 365- أكد الأوروجوياني دييجو فورلان لاعب أتلتيكو مدريد السابق، أن الروخي بلانكوس قادر على هزيمة يوفنتوس الإيطالي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف أتلتيكو مدريد نظيره يوفنتوس غدا الاربعاء في إياب ثمن نهائي بطولة دوري الأبطال.

وقال فورلان في مقابلة مع "توتو يوفي"، " ستكون مباراة صعبة على الفريقان، أنهم متشابهان للغاية، لا يستسلمان أبدا".

وأوضح، " اليوفي أصبح قوي جدا بفضل رونالدو، كما أن الأتلتي يضم أيضا العديد من اللاعبين الرائعين مثل جريزمان، موراتا، كوستا ويان أوبلاك، لذلك أتلتيكو مدريد هو المرشح الأكبر للفوز بهذه المباراة".

وعلق فورلان على فترة تواجده مع انتر ميلان موسم 2011 - 2012، والذي سجل خلالها هدفين فقط، " كنت أرغب في المشاركة بشكل أكبر مع الانتر، لكن الإصابات حالت دون ذلك وتسببت في هبوط مستواي".

وأتم الأوروجوياني حديثه حول تلقيه بعض العروض للانضمام ليوفنتوس قائلاً، " لم يكن هناك أي عروض للانتقال إلى السيدة العجوز، جميعها كانت شائعات".