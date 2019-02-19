صلاح يقود ليفربول أمام كبير ألمانيا في دوري الأبطال

حراسة المرمى: نوير

الدفاع: كيميش، زوله، هوملز، الابا

الوسط: تياجو ألكانتارا، جيمس رودريجيز، خافى مارتينيز

الهجوم: جنابري، كومان، ليفاندوفسكي

ليفربول حجز مقعده فى دور الـ16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا، بعدما حل ثانيًا فى جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، خلف باريس سان جيرمان الفرنسى صاحب الصدارة بفارق نقطتين، بينما تصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة.

وتقام مباراة الإياب بملعب بين بايرن ميونخ وليفربول على ملعب "أليانز أرينا" معقل الفريق البافارى يوم 13 مارس المقبل.