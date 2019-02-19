شكرا لقرائتكم خبر عن قبل انطلاق الموقعة النارية.. كل ما تريد أن تعرفه عن مباراة ليفربول وبايرن ميونخ والان مع التفاصيل

موقع الخليج 365- في معقل ليفربول، ملعب يسمى بالأنفليد، تنطلق بعد أقل من ساعتين مواجهة نارية، ومعركة كروية تشبه النهائي المبكر لدوري أبطال أوروبا، بين متصدر البريمرليج ليفربول الإنجليزي والبافاري كبير ألمانيا بايرن ميونخ.

وإليك عزيزي القارئ كل ما تريد أن تعرفه عن المواجهة النارية قبل انطلاقها:

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة لموعد المباراة المصيرية بين الريدز والبافاري، ومن المقرر أن ينطلق اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءًا، ويذاع اللقاء على قناة قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت المعلقين حفيظ دراجي وعلي محمد علي.

هذا بجانب أن هناك عدة قنوات مفتوحة ستنقل المباراة مثل Club RTL وأيضاً قناة BT Sport 2 HD وبالإضافة إلى الفضائية الفرنسية RMC Sport 2 HD.

التشكيل المتوقع للفريقين:

من المتوقع أن يبدأ ليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: أليسون

خط الدفاع: روبرتسون، ماتيب، فابينيو، أرنولد

خط الوسط: ميلنر، هندرسون، فينالدوم

خط الهجوم: صلاح، فيرمينو أو شاكيري، ماني

وعلى الجانب الأخر يرغب نادي بايرن ميونخ تحقيق نتيجة إيجابية على أنفيلد ، تضمن له الصعود قبل مباراة الإياب .

ومن المتوقع أن يبدأ بايرن ميونخ التشكيل كالتالي:

حراسة المرمي: نوير

خط الدفاع: ألابا، هوملز، سوله، كيميتش

خط الوسط: خاميس، تياجو، غوريتزكا

خط الهجوم: كومان، ليفاندوفسكي، جانبري

تاريخ المواجهات النارية بين الفريقين:

وتعتبرمواجهة اليوم في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا هي الأولى للفريقين بالمسابقة، حيث لم يسبق لهما وأن التقيا في بتلك البطولة.

على الرغم من أن المواجهات التاريخية بين ليفربول وبايرن بالمسابقات الرسمية، لا تشير إلى تفوق أحدهما على الآخر، إلا أن الريدز استطاع اقتناص بطولة كأس السوبر الأوروبي وهو ما يعطيه الأفضلية بعض الشيء في الخمس مناسبات التي التقى فيها الفريقين.

ويتساوى الثنائي في 3 مواجهات رسمية من أصل 5 انتهت بالتعادل بين الفريقين، حيث فاز ليفربول في مباراة منهم وبايرن في مواجهة أخرى.

وبدأت المواجهات بين الفريقين في دور الستة عشر من بطولة أوروبا أبطال الكؤوس 1972، حيث تعادلًا سلبيًا في لقاء الذهاب، لكن فاز بايرن ميونيخ إيابًا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بعدها تجددت المواجهة مرة أخرى في بطولة كأس الاتحاد الأوروبي – الدوري الأوروبي في مسماها القديم – وتحديدًا موسم 1981، حيث تعادلًا سلبًا ذهابًا وإيجابًا بهدف لمثله إيابًا.

ويعود الفوز الوحيد للريدز إلى عام 2001 في بطولة كأس السوبر الأوروبي، وذلك بعد تتويج الريدز ببطولة كأس الاتحاد الأوروبي، بينما كان بايرن ميونيخ هو بطل دوري أبطال أوروبا.

وفاز نادي ليفربول بكأس السوبر بعد تغلبه على البايرن بثلاثة أهداف مقابل هدفين، عام 2001 .

ألمانيا تخشى سرعة الفرعون المصري:

حذرت تقارير ألمانية من خطورة نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، وذلك قبيل انطلاق المواجهة النارية لفريقه أمام بايرن ميونخ الألماني.

وأكد موقع إذاعة صوت ألمانيا “Deutsche Welle”، على خطورة الفرعون المصري عندما يلعب في جهة اللاعب النمساوي ديفيد ألابا ظهير أيسر النادي البافاري.

وأشار إلى إن صلاح سيعود إلى مركزه لمركز الطبيعي في الجناح الأيمن، على الرغم من أنه لعب في مركز المهاجم الصريح في أكثر من مباراة خلال هذا الموسم.

وأفادت الإذاعة الألمانية إلى أن ديفيد ألابا يمتلك خبرة أكثر من الملك المصري، حيث لعب في 72 مباراة في دوري أبطال أوروبا وهو ضعف ما لعبه صلاح في البطولة الأوروبية .

وأوضحت الصحيفة إن ألابا سريع بما فيه الكفاية لمواكبة سرعة صلاح المتفجرة، مشددة على أن الملك المصري سيقلل من الدور الهجومي الذي يتميز به المدافع النمساوي.

وأكدت أن سرعة صلاح ستؤثر بالسلب على هجوم الفريق البافاري في المباراة إذا لم يحصل على التوازن المناسب في اللقاء، مشيرة إلى إن صلاح سيبحث عن إيجاد بعض المساحات خلف الظهير الأيسر النمساوي ديفيد ألابا.

تحدث الموقع الرسمي لنادي بايرن ميونخ عن الخطورة الكبيرة التي قد يشكلها صلاح على دفاعات العملاق البافاري حيث قال الموقع:« على الرغم أن محمد صلاح لم يتمكن من التسجيل سوى 3 أهداف في النسخة الجارية من مسابقة دوري أبطال أوروبا، إلا أن هذا لا ينفي خطورة أفضل لاعب أفريقي في أخر سنتين ».

وواصل موقع بايرن:« الملك المصري محمد صلاح نجح في هز الشباك 9 مرات ومرر إلى زملائه 3 تمريرات حاسمة في 12 مباراة لفريق ليفربول على ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي حتى الأن ».

وأختتم الموقع حديثه على مواجهة الليلة أن المباراة ستكون شاهدة على ثنائية مثيرة بين محمد صلاح وروبيرت ليفاندوفسكي الذي يتصدر قائمة هدافي دوري الأبطال هذا الموسم برصيد 8 أهداف سجلها في 6 مباريات في دور المجموعات.