شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة الأبطال.. كلوب والبايرن قصة حب من طرف واحد وصفعات متباينة والان مع التفاصيل

الخليج 365- تشهد مباراة ليفربول وبايرن ميونخ والتي تجمع الفريقان اليوم الثلاثاء على ملعب أنفيلد لحساب مباريات ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عودة يورجن كلوب المدير الفني للريدز من اجل الإصطدام مرة أخرى بالعملاق البافاري.

وفي التقرير التالي نسلط معكم الضوء على قصة الحب التي جمعت يورجن كلوب بالأندية الألمانية والصفعات التي تم توجيهها.

الخبرات المتراكمة

ولم يعد البايرن حالياً ضيف مجهول الهوية أو وجه جديد على كلوب حيث سبق للألماني مواجهة البايرن في تسعة وعشرين مناسبة بجميع البطولات حيث بدأ كلوب مواجهاته ضد البايرن في العام 2004 حينما كان مدرباً لماينز وخاض أمام العملاق البافاري في سبعة مباريات ستة منهم في الدوري ومباراة وحيدة في الكأس.

ولم يستطع كلوب تذوق أي فوز مع ماينز على البايرن حيث خسر في ستة مباريات وتعادل في لقاء وحيد قبل أن يتولى الالماني مهمة تدريب بروسيا دورتموند في العام 2008 لتتجدد صداماته مع البايرن من جديد وفي أكثر من بطولة بسبب مشاركة الجراد الأصفر في بطولات أوروبية.

وإلتقى العملاق البافاري مع بروسيا دورتموند أثناء تولي كلوب المهمة الفنية في 22 مباراة حقق خلال أسود الفيستيفال الفوز في تسعة مباريات فيما تغلب البايرن على كلوب في عشرة مناسبات وحسم التعادل ثلاثة مباريات أخرى.

ومن الأرقام القياسية التي حققها كلوب في مواجهاته مع البايرن تحقيق خمسة إنتصارات متتالية كانت بين عامي 2010 و 2012 وفي مجمل مبارياته ضد البايرن تمكن كلوب من تحقيق تسعة إنتصارات وتعادل في أربعة وخسر كلوب في ستة عشر مناسبة ما يعني وجود أفضلية كبيرة للبايرن بمثابة الثأر والعقدة.

التحليق خارج السرب

وواجه يورجن كلوب بايرن ميونخ في أكثر من مناسبة بالبطولات المختلفة مثل دوري أبطال أوروبا وبطولة كأس المانيا بالإضافة إلى كأس السوبر المحلي حيث خسر كلوب للمرة الأولى أمام البايرن في عام 2006 مع ماينز وودع ربع نهائي كأس ألمانيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

قبل أن يثأر الألماني من خسارته وفاز على البايرن بعد ستة مواسم كاملة لينجح في التتويج بلقب كأس المانيا 2012 بعد إكتساح البايرن بخمسة أهداف مقابل هدفين في صفعة كبيرة وجهها وقتها للعملاق البافاري الذي رد الصفعة في نفس الموسم وألحق ببروسيا وكلوب خسارة مذله في كأس السوبر الألماني بهدفين مقابل هدف.

وأحبط البايرن بعد ذلك كلوب في أكثر من مناسبة وأطاح به في ربع نهائي الكأس عام 2013 بالفوز عليه بهدف واحد مقابل لا شيء وتوج على حسابه بنهائي دوري أبطال أوروبا بهدفين مقابل هدف في ويمبلي قبل أن يحرم دورتموند البايرن من التتويج بلقب كأس السوبر الألماني وحقق الفوز عليه بأربعة أهداف قمابل هدفين.

وتواصلت الحرب بين كلوب والبايرن حيث نجح البافاري في حسم لقب كأس المانيا 2014 بهدفين مقابل لا شيء وبعد ثلاثة أشهر ثأر كلوب وتمكن من التتويج بلقب كأس السوبر بالفوز على البايرن بهدفين مقابل لا شيء.

المواجهة الأخيرة

وكانت آخر المباريات التي جمعت كلوب بالنادي البافاري في نصف نهائي كأس ألمانيا 2015 وتمكن دورتموند من تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف لكنه خسر النهائي امام فولفسبورج بنفس النتيجة.

ليبقى السؤال واضحاً هل يقدر كلوب على إلحاق خسارة جديدة بالبايرن والتأهل على حسابه لربع نهائي دوري أبطال أوروبا أم أن العملاق البافاري سيواصل تفوقه على مدرب بروسيا السابق والريدز الحالي ؟