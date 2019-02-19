لاسارتي يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الداخلية

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تحرير:أحمد محمد ١٩ فبراير ٢٠١٩ - ٠٦:٠٣ م أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي تخوض مباراة الأهلي أمام الداخلية، التي تقام مساء غدٍ، الأربعاء، على استاد بتروسبورت بالقاهرة، في إطار منافسات الأسبوع الـ23 في بطولة الدوري الممتاز. ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري برصيد 42 نقطة، حصدها من 19 مباراة، بينما يحتل الداخلية المركز الرابع عشر، برصيد 22 نقطة ويصارع على الهروب من منطقة الهبوط مع أندية إنبي والنجوم ووادي دجلة وبتروجت. وضمت قائمة الأهلي: شريف إكرامي - محمد الشناوي - علي لطفي - محمد هاني - سعد سمير - ياسر ابراهيم - أيمن أشرف - علي معلول - هشام محمد - عمرو السولية - حمدي فتحي - كريم نيدفيد - ناصر ماهر - صلاح محسن - أحمد الشيخ - حسين الشحات - مروان محسن - أحمد حمودي - جونيور أجاي - جيرالدو. واستبعد لاسارتي كلا من: حسام وضمت قائمة الأهلي: شريف إكرامي - محمد الشناوي - علي لطفي - محمد هاني - سعد سمير - ياسر ابراهيم - أيمن أشرف - علي معلول - هشام محمد - عمرو السولية - حمدي فتحي - كريم نيدفيد - ناصر ماهر - صلاح محسن - أحمد الشيخ - حسين الشحات - مروان محسن - أحمد حمودي - جونيور أجاي - جيرالدو. واستبعد لاسارتي كلا من: حسام عاشور ووليد سليمان ومحمد نجيب ومحمد محمود وعمرو جمال ومحمود وحيد للإصابة، وأحمد علاء ورامي ربيعة ومحمد شريف وصالح جمعة لوجهة نظر فنية وباسم علي وأحمد فتحي ووليد أزارو ومروان محسن لعدم الجاهزية البدنية بعد شفائهم من الإصابة، كما يغيب رمضان صبحي للإيقاف.

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