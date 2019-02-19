انت الان تتابع ساويرس بعد خسارة بيراميدز: الجونة جاب حق الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ١٩ فبراير ٢٠١٩ - ٠٨:٠٢ م

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس، على فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، على نظيره بيراميدز، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد الجونة بالغردقة، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز، في مفاجأة من العيار الثقيل، ليرفع الفريق الساحلي رصيده إلى 26 نقطة ويرتقي إلى المركز التاسع، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند 45 نقطة، وظل في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي الذي يحتل المركز الثالث.

ونشر ساويرس على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، قائلًا: "الجونة جاب حق الأهلي.. ورد عليه أحد المعجبين: وبرجالة وروح الأهلي، ليعلق نجيب: "طبعًا.. أنا وابن عمي على…" وكان فريق الجونة قد حقق مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما حقق فوزًا ثمينًا، في مباراة مثيرة، على نظيره بيراميدز، بهدفين