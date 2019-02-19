مجلس الأهلي يجتمع الخميس للرد على قرار الجبلاية

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تحرير:أحمد محمد ١٩ فبراير ٢٠١٩ - ٠٣:٤٥ م
يعقد مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا ظهر بعد غدٍ الخميس، بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة تعديلات جدول الدوري والمواعيد الجديدة لمباريات الكأس واتخاذ ما يلزم من قرارات لحفظ حقوق النادي المشروعة. كانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، قد أرسلت خطابًا رسميا للنادي الأهلي يخطره بموعد وملعب لقائه مع بيراميدز في دور الـ16 ببطولة كأس مصر، حيث حددت اللجنة إقامة اللقاء، يوم 28 فبراير الجاري على ملعب برج العرب في تمام الساعة السابعة مساء دون حضور جماهيري.
وأعلنت اللجنة التعديلات الأخيرة على مواعيد مباريات مسابقة الدوري الممتاز ومؤجلات بطولة كأس مصر في ضوء إغلاق بعض الملاعب بمناسبة تنظيم كأس الأمم الإفريقية وعودة الإسماعيلي إلى بطولة الأندية الإفريقية. كما أشارت إلى إعلان مقبل عن باقي الجدول بعد معرفة موقف الأندية المشاركة في البطولة الإفريقية، وأشارت
وأعلنت اللجنة التعديلات الأخيرة على مواعيد مباريات مسابقة الدوري الممتاز ومؤجلات بطولة كأس مصر في ضوء إغلاق بعض الملاعب بمناسبة تنظيم كأس الأمم الإفريقية وعودة الإسماعيلي إلى بطولة الأندية الإفريقية.
كما أشارت إلى إعلان مقبل عن باقي الجدول بعد معرفة موقف الأندية المشاركة في البطولة الإفريقية، وأشارت اللجنة أيضًا إلى أن مباريات مسابقة كأس مصر ستقام من دون جمهور بتنظيم من الاتحاد المصري لكرة القدم.
وكانت الفترة الماضية قد شهدت أزمة كبيرة بين بيراميدز والأهلي واتحاد الكرة بعد إعلان المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز رفضه خوض لقاء فريقه أمام الأهلي في الدور الثاني من مسابقة الدوري الممتاز، التي كان محددًا لها 28 فبراير الجاري، قبل أن يخوض الأخير مواجهته أمام الزمالك المؤجلة من الدور الأول بالمسابقة.
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