شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي: صلاح يقود هجوم ليفربول والبايرن بقيادة ليفاندوفسكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن كل من يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى، ونيكو كوفاتش، المدير الفني لبايرن ميونخ الألمانى، عن التشكيل الرسمي للفريقين، قبل مواجهة الليلة التي تقام في العاشرة من مساء، على ملعب «أنفيلد» في ذهاب دور الـ 16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

وجاء النجم المصرى محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول في التشكيل الأساسى للريدز خلال هذه المواجهة المرتقبة.

بينما يتسلح الفريق البافاري بقائد خط هجومه البولندي ليفاندوفسكي.

وجاء تشكيل الريدز:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: أرنولد، ماتيب، فابينهو، روبيرتسون

الوسط: فينالدوم، هندرسون، نابي كيتا

الهجوم: صلاح، ماني، فيرمينو

بينما جاء تشكيل بايرن ميونيخ:

حراسة المرمى: نوير

الدفاع: كيميش، زوله، هوملز، الابا

الوسط: تياجو ألكانتارا، جيمس رودريجيز، خافى مارتينيز

الهجوم: جنابري، كومان، ليفاندوفسكي

ليفربول حجز مقعده في دور الـ16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا، بعدما حل ثانيًا في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، خلف باريس سان جيرمان الفرنسى صاحب الصدارة بفارق نقطتين، بينما تصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة.

وتقام مباراة الإياب بملعب بين بايرن ميونخ وليفربول على ملعب «أليانز أرينا» معقل الفريق البافارى يوم 13 مارس المقبل.