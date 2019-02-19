شكرا لقرائتكم خبر عن خبر سار لفريق ليفربول قبل مواجهة البايرن في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى فريق الكرة الأول لنادي ليفربول الإنجليزي، الذي يضم النجم المصري محمد صلاح في صفوفه، دفعة قوية قبل المباراة المرتقبة أمام بايرن ميونخ الألماني، في تمام العاشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، ويستضيف ليفربول نظيره بايرن ميونخ على ملعب «آنفيلد»، مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت صحيفة «ليفربول إيكو» أن المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو حصل على التصريح الطبي للمشاركة في مباراة الريدز أمام بايرن ميونخ، بعدما غاب عن مران ليفربول، أمس الاثنين.

وكانت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أشارت إلى اقتراب فيرمينيو من المشاركة بعدما التقطت الكاميرات صورًا وهو مبتسم أثناء دخوله إلى الاستاد، مؤكدة أن دانييل ستوريدج جاهز ليحل محل المهاجم البرازيلي في حالة عدم مشاركته.