شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحفيظ: مؤمن رحل غير مصاب.. والمجلس يجتمع غداً لمناقشة تعديلات الدورى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، اندهاشه من الأنباء التى ترددت حول خروج مؤمن زكريا، لاعب الفريق، والمعار حاليا لفريق أحد السعودى، مصاباً، مؤكداً أن اللاعب خاض آخر تدريبين له مع الفريق قبل انتقاله للدورى السعودى، بشكل جيد جداً، فضلاً عن أنه اجتاز الاختبار الطبى أثناء قيامه بإنهاء إجراءات انضمامه للفريق. وأكد عبدالحفيظ، فى تصريحات خاصة لـ «المصرى اليوم»، أنه سيتواصل خلال الساعات المقبلة مع مؤمن زكريا لمعرفه أسباب الإصابة، وعن موقف النادى الاهلى من تصريحات مسؤولى النادى السعودى، عن رغبتهم فى فسخ التعاقد، أكد أنه سينتظر الموقف النهائى من النادى السعودى قبل أى شىء.

وقال إن مؤمن زكريا من اللاعبين الملتزمين، ولذلك يثق فى أنه سيؤدى بمستوى متميز مع الفريق عقب تعافيه من الإصابة، لاسميا أن التعاقد جاء بناء على وجهة نظر فنية من الجهاز الفنى لفريق أحد. من جانيه أكد أحمد يحيى، وكيل اللاعب، أن إصابته عبارة عن شد فى العضلة الأمامية، وتمت إصابته بها عقب انضمامه للفريق السعودى، وأنه لا ساس من الصحة حول الأنباء التى ترددت عن وجود إصابة مزمنة للاعب، وكشف عن أن فترة الانتقالات الشتوية أغلقت، وبالتالى لا يحق للنادى أن يفسخ التعاقد مع اللاعب، أو حتى عودته للنادى الأهلى، وأضاف: هل يكون التعامل مع أى لاعب تتم إصابته بفسخ التعاقد. وشدد على أن مؤمن زكريا دخل فى قائمة فريق أحد بمباراتين فى الدورى السعودى، لكنه لم يشارك فيهما، بناء على وجهة نظر المدير الفنى للفريق، وأكد أن الأزمة المثارة ما هى إلا «زوبعة فنجان» وستمر دون مشاكل لكلا الطرفين لأن الإصابة عاديه وليست مزمنة، من جهة أخرى يجتمع إدارة النادى الأهلى ظهر غداً الخميس لمناقشة تعديلات جدول الدورى ومواعيد الكأس.