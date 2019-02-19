شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ساويرس يعلق على خسارة بيراميدز من الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق نجيب ساويرس رجل الأعمال المصري على فوز الجونة بمباراته أمام بيراميدز اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز. ويمتلك سميح ساويرس الشقيق الأكبر لنجيب نادي الجونة الذي يحل في المركز التاسع بترتيب الدوري بعد وصوله اليوم لـ26 نقطة. وقال نجيب ساويرس في تغريدة كتبها على حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: «الجونة جاب حق الأهلي»، وذلك بعد انتهاء مباراة اليوم بخسارة بيراميدز بهدفين مقابل هدف.

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