شكرا لقرائتكم التشكيل الرسمى لمواجهة ليون ضد برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن كلا من برونو جينيسيو وارنستو فالفيردى المديران الفنيان لفريقى ليون الفرنسى وبرشلونة الإسبانى، التشكيل الرسمى لمواجهة الفريقين على ملعب "بارك ليون" فى ذهاب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا. ليون حراسة المرمى: لوريس خط الدفاع: ديبوبس - مارسيلو - ديناير - ميندى خط الوسط: ندومبيلى - عوار - تيرير خط الهجوم: ديباى - تراورى - ديمبلى

تشكيل ليون برشلونة حراسة المرمى: تير شتيجن خط الدفاع: سيميدو - لينجليه - بيكيه - جوردى ألبا خط الوسط: بوسكيتش - سيرجى روبرتو - راكيتيتش خط الهجوم: ديمبلى - سواريز - ميسى

تشكيل برشلونة

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