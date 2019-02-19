شكرا لقرائتكم صراع هدافي السعودية.. يشابه ألمانيا ويتفوق على إسبانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يشهد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين منافسة مشتعلة على لقب هداف البطولة حتى الآن، حيث يتشارك فيه 6 لاعبين، ما يجعله يتفوق على كبرى الدوريات الأوروبية في الموسم الحالي من حيث المنافسة على لقب الهداف.

ويتنافس الهدافون الستة عبر التسجيل في كل جولتين إلى 3 جولات حتى الآن، فالفرنسي بافيتمبي غوميز يتصدر بـ16 هدفا، بفارق هدفين عن السوري عمر السومة، مهاجم الأهلي، يليهما كل من دجانيني من الرأس الأخضر والكاميروني لياندر توامبا والمغربي عبدالرزاق حمدالله والأرجنتيني غوانكا بـ13 هدفا في 19 جولة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

أما في الدوري الإسباني، فيتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي صدارة الهدافين، وهو الأعلى على مستوى العالم، فقد سجل 22 هدفا دوريا، يليه زميله الأوروغوياني سواريز بـ15 ومواطنه ستواني بـ13 هدفا.

ويواصل النجم المصري محمد صلاح صدارة الترتيب في الدوري الإنجليزي، 17 هدفا، متساوياً مع الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، وبفارق بسيط عن الغابوني أوباميانغ، 15، والإنجليزي كين بـ14 هدف حتى الآن.

وفي إيطاليا، لم تتوقف آلة البرتغالي كريستيانو رونالدو التهديفية، مع فريقه الجديد حيث يتربع على صدارة الترتيب بـ19 هدفا، ويأتي من خلفه الوافد الجديد في ميلان، البولندي كريستوف بيونتك بـ17 هدفا، 13 بقميص جنوى و4 بقميص "الروسونيري"، ويليه الكولومبي دوفان زاباتا مسجلاً 16، متساوياً مع المخضرم كوالياريلا.

ويتنافس 4 لاعبين في فرنسا، حيث يترأس كيليان مبابي القائمة بـ19 هدفا، ويليه زميله الأوروغوياني إدينسون كافاني بفارق هدفين، والفرنسي الموهوب نيكولاس بيبي 16، فيما يقع البرازيلي نيمار رابعا برصيد 13 هدفا حتى الآن.

أما في الدوري الألماني، فالتنافس يصل إلى أكثر من 6 لاعبين وهو الأقرب للدوري السعودي، حيث يتفوق الشاب الموهوب، الكرواتي لوكا يوفيتش بـ14 هدفا متفوقا على رويس وليفاندوفسكي، 13، والإسباني ألكاسير والدنماركي بولسن، 12، وهالر وفيرنر، 11 هدفا.