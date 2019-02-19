شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. أمن الإسكندرية يوافق على 10 آلاف مشجع لمباراة الزمالك وبترو أتلتيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات ورئيس منطقة الإسكندرية، عن موافقة الأمن على حضور 10 آلاف مشجع لمباراة الزمالك وبترو أتلتيكو بطل أنجولا يوم 24 فبراير الجاري في الجولة الثالثة للبطولة الكونفدرالية الأفريقية. تقام مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو يوم 24 فبراير على استاد برج العرب بالإسكندرية. ويحتل نصر حسين داي الجزائري صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط بالصدارة ويأتي بعده جورماهيا وبترو أتلتيكو ولكل منهما 3 نقاط، ثم الزمالك بنقطة واحدة بعد نهاية الجولة الثانية من المجموعة.

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