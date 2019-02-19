شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حمدى برفقة حسام غالى عقب الفوز على بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر أحمد حمدى، صانع ألعاب فريق الجونة، صورة له برفقة حسام غالى مدير الكرة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" عقب الفوز على فريق بيراميدز اليوم بالمباراة ببطولة الدورى الممتاز . ثلاث نقاط غالية حققها فريق الجونة بعد الفوز المهم على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الجونة ضمن فعاليات الجولة الـ23 للدورى . وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الجونة إلى 26 نقطة متقدمًا للمركز التاسع بجدول الدورى، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند 45 نقطة فى المركز الثانى.

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد حمدى برفقة حسام غالى عقب الفوز على بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.