شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر المنتخب الأولمبى 4 مارس استعدادًا لمالاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى يوم 4 مارس المقبل بداية معسكره المغلق استعدادًا للقاء منتخب مالاوى الأولمبى يوم 8 مارس بالقاهرة، ضمن برنامج إعداد الفريق لخوض نهائيات الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر فى نوفمبر من العام الجاري، وقد تحدد الساعة الثامنة مساء موعدًا للقاء باستاد السلام الدولي.

من المقرر أن يعلن الجهاز الفنى قائمة اللاعبين المختارين للمعسكر فى مطلع مارس.

كان اتحاد مالاوى لكرة القدم قد حدد يوم 3 مارس موعدًا لوصول فريقه قادمًا من معسكره ببلجيكا حيث يستعد للقاء زامبيا فى الدور الثانى من التصفيات المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية وهى المؤهله بدورها لأولمبياد طوكيو 2020.