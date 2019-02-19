شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر ريان: توقيت هدفي فى بيراميدز مثالى والأهلى يتابعنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب أحمد ياسر ريان مهاجم الجونة سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت اليوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

وأضاف مهاجم الجونة المُعار له من الأهلى فى يناير الماضى، عقب نهاية اللقاء: "الحمد لله على الهدف، فقد رحلت من الأهلى لكى أثبت نفسي".

وتابع: "مركزنا فى الدورى ليس على ما يرام عليه، وأغلقنا على أنفسنا عقب المباراة الأخيرة، واتخذنا عهدًا على أنفسنا أن تكون مباراة بيراميدز البداية"، مُعلقًا: "لم أر ما حدث بين عمر جابر وأحمد فوزى لأننى كنت مشغولاً بالاحتفال، والوقت الذى أحرزت فيه الهدف الثانى كان الأسهل".

وواصل: "أحرزنا الهدف من هجمة مرتدة، وهذا هو التوقيت المفضل لأن لاعبي بيراميدز اندفعوا للهجوم عقب استقبال مرماهم الهدف الأول".

وأشار "فى الجونة نجحنا فى الحصول على الفرصة، ونبذل أقصى مجهود للعودة مرة أخرى للنادى الأهلي"، واختتم "محمد يوسف المدرب العام للأهلى حريص على التواصل مع جميع اللاعبين، عقب كل مباراة ويقوم بالاطمئنان عليهم".