بمشاركة مصرية.. سان جيرمان يودع دوري أبطال أوروبا للشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

خسر فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين مقابل هدف أمام مضيفه هيرتا برلين الألماني، ضمن منافسات دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا للشباب.

وشارك المصري عمر ياسين لاعب باريس سان جيرمان في المواجهة، حيث بدأ على دكة البدلاء، قبل أن يدخل بديلًا لزميله روبين بروفيدينسي في الدقيقة الثانية والستين.

تقدم باريس سان جيرمان في الدقيقة الخامسة والعشرين عن طريق تيموثي بيمبيلي، قبل أن يتعادل أصحاب الأرض عن طريق فلوريان كريبس في الدقيقة الرابعة والسبعين، وسجل نيكوس زوجرافاكيس هدف فوز هيرتا برلين في الدقيقة الخامسة والثمانين.

وضمن منافسات الجولة ذاتها فاز دينامو زغرب الكرواتي على ضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي بركلات الترجيح، بعد انتهاء مواجهة الفريقين بالتعادل السلبي.