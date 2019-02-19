مرتضى منصور يجتمع بلاعبي الزمالك قبل مباراة طلائع الجيش

مرتضى منصور

كتب ـ مصطفى جويلي:

حرص مرتضى منصور، رئيس الزمالك، على الاجتماع بلاعبي الفريق، قبل السفر إلى السويس، للدخول فى معسكر مغلق، لمواجهة فريق طلائع الجيش

بالجولة الـ23 لبطولة الدورى العام، والمقرر لها غدًا الأربعاء.

وطلب رئيس الزمالك، من لاعبي الفريق مواصلة

الانتصارات وحصد النقاط الثلاث للاستمرار على عرش مسابقة الدورى العام.

وأشاد مرتضى منصور، بأداء الثنائى أحمد سيد "زيزو"، وخالد بوطيب، في مباراة انبي، والتى انتهت بفوز الفريق بهدفين لهدف.