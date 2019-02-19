كتب - عادل أبو الفضل:

تقدم بوابة الوفد بث مباشر لمباراة برشلونة وليون والتي تنطلق في العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب بارك أولمبيك ليون، في إطار مباريات ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

ويسير برشلونة بشكل مميز فى البطولة الأوروبية حيث تأهل عن المجموعة الثانية برصيد 14 نقطة، إذ حقق الفوز فى 4 مباريات وتعادل مرتين فقط ولم يتلق أى خسارة بدور المجموعات.

وبعد أن جدد الفريق عقد مدربه إرنستو فالفيردى حتى الموسم

المقبل، يبدو أن البلوجرانا يثق تماماً فى مدربه لاستعادة اللقب الأوروبى الغائب عن خزائنه منذ عام 2015 تحت قيادة مدربه الأسبق لويس إنريكى.

وينتظر أن يعتمد البارسا على تشكيل مكون من: تير شتيجن فى حراسة المرمى، وفى الدفاع: سيرجى روبيرتو، جيرارد بيكيه، توماس فيرمايلين، جوردى ألبا، وفى الوسط: سيرجيو بوسكيتس، كارليس ألينيا، أرتورو فيدال، ليونيل ميسى، وفى الهجوم: برنس

بواتينج، عثمان ديمبلى.

فى المقابل، سيكون ليون باحثًا عن تحقيق مفاجأة مدوية خلال اللقاء وإحراج برشلونة قبل مباراة العودة يوم 13 مارس.

وأكد برونو جينيسيو، المدير الفنى لأولمبيك ليون، صعوبة مهمة فريقه عندما يستضيف برشلونة، اليوم، قائلًا: «يجب أن نرتقى بمستوانا نسبياً، لأن برشلونة يجيد الاستحواذ على الكرة، وهو ما يتطلب اللعب بتوازن تكتيكى عندما نفقد الكرة، سيكون تحدياً صعباً، ولكن لدينا الأسلحة الكافية لتجاوزه».

وأشاد مدرب ليون بالنجم الأرجنتينى ليونيل ميسى، قائلاً: «نعلم أن ميسى قادر على إفساد أى خطة، فالتصدى له يتطلب عملاً جماعياً».

شاهد مباراة برشلونة وليون في دوري أبطال أوروبا