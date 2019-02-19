حمادة صدقي: قدمنا مباراة قوية أمام بيراميدز أداءاً ونتيجة

مباراة بيراميدز والجونة

كتب- عادل أبو الفضل

أكد حمادة صدقي المدير الفني للجونة، أن فريقه استحق الفوز على بيراميدز اليوم الثلاثاء، في اللقاء الذي جمعهما في الجولة الـ 23 من الدوري الممتاز.

وقال صدقي في تصريحات تليفزيونية "تمكن

من الفوز على فريق كبير، ويملك مقومات الفوز بالبطولات بالإضافة إلى عدد كبير من اللاعبين".

وأردف "سعيد بأداء لاعبي الجونة، الذين قدموا مباراة

رائعة، وزادت سعادتي بتحقيق الفوز في نهاية اللقاء".

وواصل "تحدثت مع اللاعبين خلال الفترة الماضية، خاصة وإنهم كانوا يؤدوا بشكل جيد، ولكن النتائج لم تكن تسير لصالحهم وفقدوا العديد من النقاط".

واضاف "كنا نحتاج لذلك الفوز بشدة من اجل إستعادة الثقة"