شاهد.. نجيب ساويرس يسخر من الأهلي بعد فوز الجونة على بيراميدز

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس على مباراة بيراميدز والجونةالتي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد الجونة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز،والتي انتهت بفوز الجونة بهدفين مقابل هدف.
وسخر نجيب ساويرس من النادي الأهلي بعد المباراة حيث كتب على صفحته
وكان النادي الأهلي قد خسر أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين في الدور الأول من بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.
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