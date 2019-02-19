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شاهد.. وائل جمعة: تاريخ بايرن ميونخ أمام ليفربول سيئ

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شاهد.. وائل جمعة: تاريخ بايرن ميونخ أمام ليفربول سيئوائل جمعة
كتب- عادل أبو الفضل

أكد وائل جمعة نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق أن فريق تاريخيًا هو الأقرب للفوز على بايرن ميونخ، خلال المباراة التي ستجمع الفريقين في .

وقال جمعة عبر حسابه الشخصي على موقع

التواصل الإجتماعي "تويتر": " تاريخ بايرن ميونيخ أمام ليفربول ليس جيدا من  حيث النتائج".

وأوضح " لم ينتصر سوى في مناسبة واحدة من أصل 7 مباريات

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واجه فيها أعرق أندية إنجلترا، إذ تعادل في 4 مباريات و إنهزم مرتين".

واختتم "بالتوفيق لمحمد صلاح في الابقاء على السجل السيئ للبافاري".

ومن المقرر أن يواجه ليفربول ضيفه بايرن ميونخ على ملعب آنفيلد في إطار مباريات ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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