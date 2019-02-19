شاهد.. وائل جمعة: تاريخ بايرن ميونخ أمام ليفربول سيئ

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أكد وائل جمعة نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق أن فريق ليفربول تاريخيًا هو الأقرب للفوز على بايرن ميونخ، خلال المباراة التي ستجمع الفريقين في دوري أبطال أوروبا.
وقال جمعة عبر حسابه الشخصي على موقعالتواصل الإجتماعي "تويتر": " تاريخ بايرن ميونيخ أمام ليفربول ليس جيدا من حيث النتائج".
وأوضح " لم ينتصر سوى في مناسبة واحدة من أصل 7 مباريات
واختتم "بالتوفيق لمحمد صلاح في الابقاء على السجل السيئ للبافاري".
ومن المقرر أن يواجه ليفربول ضيفه بايرن ميونخ على ملعب آنفيلد في إطار مباريات ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.
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