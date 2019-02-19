اونلاين | برشلونة وليون الفرنسي بث مباشر مباراة برشلونة وليون دوري ابطال اوروبا دور ال 16 الان بث حي hd

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برشلونة وليون الفرنسي بث مباشر مباراة برشلونة وليون دوري ابطال اوروبا دور ال 16 الان بث حي hd

ضمن منافسات مباريات ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وعلى ملعب بارك أوليمبك ليون بمدينة ليون الفرنسية، يلتقي مساء الليلة فريقا برشلونة وليون الفرنسي في مباراة يسعى فيها لاعبو الفريقين.

وكان فريق ليون الفرنسي قد تمكن من التأهل لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد أن حل في المركز الثاني بالمجموعة السادسة من دوري المجموعات، وتمكن الفريق الفرنسي من حصد 8 نقاط، وضعته خلف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

أما فريق برشلونة الإسباني فيدخل هذه المباراة باحثاً عن الفوز من أجل وضع خطوة نحو تأهله للدور القادم، ومن ثم التتويج بلقب دوري الأبطال، الفريق الكتالوني خاض دوري المجموعات من دوري الأبطال هذا الموسم في المجموعة الثانية، واستطاع البلوجرانا أن يحصد 14 نقطة ليكون على صدارة هذه المجموعة.

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موعد مباراة برشلونة وليون

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة برشلونة وليون الفرنسي الليلة في ذهاب دور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وليون

هذا وستقوم قناة bein SPORTS HD1 بالنقل الحي والمباشر للمباراة برشلونة اليوم ضد أوليمبيك ليون الفرنسي في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، على أن يقوم بالتعليق على أحداث المباراة المعلق رؤوف بن خليف.

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