اونلاين | ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر| مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 19-02-2019 اليوم| مباراة (محمد صلاح) اليوم

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يحتضن ليلة اليوم الثلاثاء 19 فبراير، ملعب آنفيلد مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر في إطار الجولة الـ16 من دوري ابطال اوروبا لكرة القدم، والتي ستعقد عند الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة العاشرة بتوقيت مصر، وتذاع على قناة بي ان سبورت اتش دي 2 بصوت المعلقين الجزائري حفيظ دراجي والمصري علي محمد علي، ويدير هذا اللقاء الكروي الحكم الايطالي جيانلوكا روكي .

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