رياضة | قائد يوفنتوس: هذا هو المدافع الأفضل في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد يوفنتوس: هذا هو المدافع الأفضل في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف قائد ونجم دفاع فريق يوفنتوس الإيطالي جورجيو كيليني، عن المدافع الأفضل في العالم، خلال الفترة الحالية، رافضًا إعتبار نفسه ذلك المدافع.

وقال كيليني في تصريحات صحفية: "أنت افضل مدافع في العالم، لا لست أنا.. سيرخيو راموس هو افضل مُدافع في العالم".

وأضاف في السياق نفسه قائلاً: "أتلتيكو مدريد مثلاً يمتلك جودين الذي يعد من ضمن الأفضل في العالم، ولكن كما قلت في العام الماضي، فإن سيرجيو راموس يعد المدافع الأفضل في العالم".