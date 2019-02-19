رياضة | قائد يوفنتوس: هذا هو المدافع الأفضل في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد يوفنتوس: هذا هو المدافع الأفضل في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال كيليني في تصريحات صحفية: "أنت افضل مدافع في العالم، لا لست أنا.. سيرخيو راموس هو افضل مُدافع في العالم".
وأضاف في السياق نفسه قائلاً: "أتلتيكو مدريد مثلاً يمتلك جودين الذي يعد من ضمن الأفضل في العالم، ولكن كما قلت في العام الماضي، فإن سيرجيو راموس يعد المدافع الأفضل في العالم".
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