رياضة | مارسيلو يحسم مصيره مع ريال مدريد

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أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن هناك شكوك حول مستقبل البرازيلي مارسيلو مدافع ريال مدريد الإسباني والخيارات المتاحة بعده، حيث يستنفذ البرازيلي الفرص ووضعه يمكن أن يجعله يعيد التفكير في مستقبله في الموسم القادم.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "البرنابيو" فإن مارسيلو على الخط مع سولاري البرازيلي خسر مكانه في الـ11 ولكن، بالإضافة إلى ذلك، يضيع الفرص التي يمنحها المدرب الأرجنتيني له لعب في الكلاسيكو وضد جيرونا، لم يتحسن مارسيلو، وأصبح من الأصعب والأصعب الحفاظ على ثقته، إلى حد التشكيك في مستقبله.
بعد اثني عشر عامًا في ريال مدريد وعقد من الزمن كملك لجبهه الميرنجي اليسري بدأت استمراريته بالإهتزاز وضعه الصعب قد يجعله يعيد التفكير في مستقبله ويعرف ان يوفينتوس ينتظره إنه هدف قديم لمجموعة البيانكونيري، التي تضم العديد من نجوم مدريد على جدول أعمالها.
يوفنتوس وكريستيانو يريدونه بالأبيض والاسود، شخصية رونالدو هي نقطة كبيرة ليوفنتوس لإقناع مارسيلو البرتغالي لا يزال على اتصال مع صديقه وكان هناك العديد من الغمزات من البرازيلي نحو الرقم 7 في تورينو هم يعلمون أنه إذا لم يتغير وضعه إلى نهاية الموسم، فإنهم الاقرب لضمه.
لم يعد مارسيلو ضروريًا ويصر سولاري على استعادة عافيته لرؤية أفضل مارسيلو، أفضل لاعب في العالم في مركزه في السنوات العشر الأخيرة ولكن في مدريد، لا يوجد أي شخص لا يمكن الاستغناء عنه، وقد شهد الصيف الماضي أفضل مثال مع كريستيانو.
لذلك، إذا قرر مارسيلو المغادرة، سيكون لدى ريال مدريد عدة خيارات في يده ليحل محله ويملأ فراغه.
ريجويليون يفوز بالمركز ويطلب ثيو فرصة أخرى .. حقق ريجويلون قفزة في هذا الموسم وهو يعطي الأسباب للاعتقاد بأنه على استعداد ليكون صاحب المركز الاساسي لقد أخذ مكان مارسيلو ، ولكن في الظروف العادية سيكون من المنطقي بالنسبة له أن يلعب "12"(بديل).
ومع ذلك ، يقوم ريجولين بتغيير قواعد اللعب وقد فاز بالمركز على أساس مزاياه وليس من خلال شريك غيره تحقيقه مثل كوينتراو وثيو الموسم الماضي الفرنسي لا ينسى ريال مدريد كان رهان قوي للنادي ، لكن ثيو قل تراجع عندما ارتدى قميص بطل أوروبا.
شيئا فشيئا، يتم إعادة اكتشاف اللاعب في ريال سوسييداد لكسب فرصة بيضاء أخرى، كان ثيو رائع رفقة الافيس لذلك لن تتخلي مدريد عنه يبلغ من العمر 21 عامًا فقط ويتوق إلى النجاح بجانب أولئك الذين كانوا حتى قبل بضعة أشهر من رفاقه.
بالإضافة إلى ذلك، إذا كان ريال مدريد لا يزال لا يثق تماما في النائي ريجولين ويو ويراهن على صورة أكثر نضجا فإن خيار السوق مفتوح، من المتوقع حدوث تغييرات كبيرة في الصيف المقبل في غرفة تغيير الملابس في مدريد .
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