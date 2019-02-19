رياضة | تقارير: لا يجب المقارنة بين بيل وفينيسيوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير: لا يجب المقارنة بين بيل وفينيسيوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أنه ليس هناك نقاش حول ثنائي ريال مدريد الإسباني، البرازيلي فينيسيوس جونيور والويلزي جاريث بيل، لأن البرازيلي في المقدمة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية فقد قرر المدرب سانتياجو سولاري إراحة فينسيوس جونيور ضد جيرونا في أول مباراة للبرازيل على مقاعد البدلاء منذ 3 يناير، بينما بدأ بيل أيضا المباراة على الدكة وقد أنهى كلاهما المباراة على أرض الملعب حيث حاولت مدريد أن لا تخسر لكن الجدل بين أي من الطرفين أفضل يميل نحو فينيسيوس.

وصل فينيسيوس في الدقيقة 58 في تغيير شهد سحب لوكاس، على الرغم من كونه دعامة تحت قيادة سولاري، لكنه لم يكن أحد أفضل أيامه، على الرغم من انخفاض مستوى أدائه عما أظهره، وأثبت المراهق بأنه أكثر لاعب مباشر لسولاري.

أرسل سولاري بيل مكان ماركو آسينسيو، ولعب الويلزي على الجهة اليمنى وذهب للعب بدون حماس ورغبة، مما زاد الطين بلة، وتزامن ظهور بيل مع مرحلة شهدت وصول جيرونا لمنطقة جزاء مدريد اكثر من اى وقت، بلغ اليأس من المشجعين مع بيل ذروته.