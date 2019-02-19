رياضة | سولشاير: هذه هي مميزات هيريرا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولشاير: هذه هي مميزات هيريرا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف قائلاً: "بعد مباراة كهذه لا يمكنني خصّ لاعب واحد بالإشادة والمديح، لقد كانوا جميعًا رائعين، حتى البدلاء".
وواصل:"سنبني على ما خرجنا به من إيجابيات من هذه المباراة. كان التأهل كل ما يهم، بالنسبة لبطولة الدوري فسنواجه ليفربول يوم الأحد، وفي تلك المسابقة نتنافس مع تشلسي وارسنال على المركز الرابع وهما فريقان مميزان".
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