رياضة | سكاي تفجر مفاجأة عن مصير ساري مع تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سكاي تفجر مفاجأة عن مصير ساري مع تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إنجليزية على أن إدارة نادي تشيلسي فتحت مناقشات جادة حول مستقبل الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني للفريق.

ذكرت شبكة سكاي سبورت في خبراً عاجل أن هناك شخصيات بارزة في تشيلسي فتحت مناقشات حول مستقبل ساري كمدري للفريق بالفترة المقبلة.

واضافت الشبكة، أن الشخصيات البارزة في تشيلسي لا ترغب في استمرار ساري مع الفريق في الفترة المقبلة بسبب سوء الأداء والنتائج الأخيرة.

وفتحت تكهنات رحيل ساري عن تشيلسي الكثير من الشائعات حول قدوم الفرنسي زين الدين زيدان لتولي مهمة الفريق لإنقاذ البلوز من السقوط.