رياضة | أحمد حمدي: تجربة الجونة أكبر تحدي وأسعى لإثبات نفسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد حمدي: تجربة الجونة أكبر تحدي وأسعى لإثبات نفسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد أحمد حمدي لاعب الجونة علي سؤال لعبد الظاهر السقا محلل ستوديو 93.7 علي راديو أون سبورت بخصوص الاختلاف بين اللعب للأهلي والجونة بسبب الضغوط . وأجاب حمدي " اللاعب الكبير يتحمل أي شئ والضغوط لا يعرفها ". وواصل " تجربة الجونة أكبر تحدي وفرصة جيدة من أجل اثبات الوجود والعودة في موقف قوي ". وقال " أنا سعيد بفوز فريقي اليوم أمام بيراميدز في هذه المباراة الكبيرة وأتمني مواصلة الانتصارات وتقديم أداء قوي".

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