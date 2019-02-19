شكرا لقرائتكم أخبار بايرن ميونخ اليوم الثلاثاء 19 / 2 / 2019 البافارى يتفوق على كلوب تاريخيا قبل مواجهة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحل بايرن ميونخ ضيفا ثقيلا على ليفربول الإنجليزى فى العاشرة مساء اليوم فى ملعب "أنفيلد" فى ذهاب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا.

كلوب شوكة فى حلق بايرن ميونخ



قبل مواجهة اليوم المرتقبة، كان الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لليفربول شوكة فى حلق النادى البافارى، إذ لعب المدرب الألمانى ضدهم 29 مباراة فى مختلف المسابقات، انتصر فى 9 منها فقط، مقابل 4 تعادلات، و16 هزيمة.

وستكون هذه هي المواجهة الأولى ليورجن كلوب ضد بايرن ميونخ منذ رحيله عن بوروسيا دورتموند في اتجاه ليفربول في عام 2015.

في فترته مع نادي ماينز، واجه كلوب بايرن ميونخ في 7 مباريات، تلقى الهزيمة في 6 منها، مقابل تعادل واحد، قبل أن ينتقل إلى بوروسيا دورتموند، حيث لعب ضدهم 22 مباراة، انتصر في 9، وتعادل في 3، وخسر 10 مرات.

وواجه يورجن كلوب بايرن ميونخ مرة واحدة في دور أبطال أوروبا، كانت في نهائي موسم 12/13، الذي خسره بورسيا دورتموند بهدفين لواحد.

ولعب يورجن كلوب مع بورسيا دورتموند 6 نهائيات، واحد في دوري أبطال أوروبا، 2 في كأس ألمانيا، الأول في موسم 11/12، فاز فيه بنتيجة ساحقة (5ـ2)، والثاني في موسم 13/14، خسره بهدفين لواحد. كما واجه كلوب النادي البافاري في 3 نهائيات في السوبر الألماني، انتصر في اثنين منها، وخسر واحد.

بايرن ميونخ يحذر من قوة محمد صلاح



حذر نادى بايرن ميونخ الألمانى من خطورة النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى قبل المباراة المرتقبة التى تجمع الفريقين فى العاشرة مساء اليوم بملعب "أنفيلد" فى ذهاب دور الـ16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

وذكر الموقع الرسمى لنادى بايرن ميونخ "على الرغم أن محمد صلاح لم يتمكن من التسجيل سوى 3 أهداف فى النسخة الحالية من مسابقة دورى أبطال أوروبا، إلا أن هذا لا ينفى خطورة أفضل لاعب أفريقى فى آخر سنتين، حيث نجح اللاعب المصرى الدولى فى هز الشباك 9 مرات ومرر إلى زملائه 3 تمريرات حاسمة فى 12 مباراة لفريق ليفربول على ملعب أنفيلد فى الدورى الإنجليزى حتى الآن".

وأضاف أن مباراة بايرن ميونخ وليفربول ستكون شاهدة على مواجهة مثيرة تجمع بين محمد صلاح وروبيرت ليفاندوفسكى الذى يتصدر قائمة هدافى دورى الأبطال هذا الموسم برصيد 8 أهداف سجلها فى 6 مباريات فى دور المجموعات، وهو أعلى رصيد وصل إليه لاعب من فريق ألمانى فى هذا الدور فى تاريخ البطولة.

ليفربول حجز مقعده فى دور الـ16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا، بعدما حل ثانيًا فى جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، خلف باريس سان جيرمان الفرنسى صاحب الصدارة بفارق نقطتين، بينما تصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة.