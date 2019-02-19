شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مرتضى منصور يهزم أسطورة الإسكواش أحمد برادة فى تنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، مباراة تنس الطاولة مع أحمد برادة أحد أساطير مصر فى لعبة الإسكواش، ونجح رئيس القلعة البيضاء فى الفوز بها.

وكان مرتضى منصور قرر إنشاء 8 ملاعب إسكواش بالقلعة البيضاء، وإطلاق اسم أحمد برادة على تلك الملاعب، قائلاً: "برادة ملك الإسكواش، وسيحدث نقلة عالمية فى ملاعب الإسكواش بالزمالك، وأخبرنى أن عملية إنشاء الملاعب تحتاج إلى 6 أشهر، إلا أننى رفضت وطالبت الانتهاء منها فى خلال شهر واحد".

من جانبه أعرب أحمد برادة عن سعادته، وأكد أن هناك نقلة كبيرة جدًا في الزمالك، قائلاً: "أتمنى أن يسمح للجميع بدخول ملاعب الإسكواش بدون مقابل مادى، خاصة أننى سأعمل عليها لصالح مصر وليس لنادي الزمالك فقط".